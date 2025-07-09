Очереди на границе Украины 9 июля — какие КПП в пробках с утра

Где возможны пробки сегодня — очереди на границе
Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 12:22
Очереди на границе. Фото: ГПСУ
Очереди на границе Украины в среду, 9 июля, зафиксированы сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем и планировать свои поездки заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Реклама
Читайте также:
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 9 июля
Очереди на границе Украины есть на многих КПП по состоянию на 09:00 утра 9 июля.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 35 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Ранее мы информировали, какие документы обязательны при пересечении границы.
Также Новини.LIVE рассказывали, у кого могут забрать валюту на границе в июле 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама