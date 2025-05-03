Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Авто Очереди из более 100 авто на границе Украины — где утром пробки

Очереди из более 100 авто на границе Украины — где утром пробки

Ua en ru
Дата публикации 3 мая 2025 10:43
Очереди на границе Украины 3 мая - на каких КПП большие пробки
Очереди на границе. Иллюстративное фото: facebook/zahidnuy.kordon
Ключевые моменты Очереди на границе Украины 3 мая Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словацкой Республикой Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

В субботу, 3 мая, очереди на границе Украины зафиксированы на нескольких КПП. Пограничники предостерегают водителей о возможных перебоях в работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и планировать путешествие заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Реклама
Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 3 мая

По состоянию на 09:00 в субботу, 3 мая, на нескольких КПП есть скопления из автомобилей на границе.

Черги на кордоні з Польщею 3 травня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 травня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 травня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 3 травня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 травня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что юристы разъяснили особенности выезда аспирантов за границу в 2025 году.

А еще — узнайте, что именно запрещено вывозить из Украины.

граница автомобиль очереди ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER