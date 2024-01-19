Очереди на границе Украины сегодня вечером, 19 января

Вечерняя очередь из автомобилей на границе. Фото: dailylviv.com

Очереди на границе Украины на вечер пятницы, 19 января, зафиксировали в ряде пунктов пропуска. Украинцев, собравшихся в страны ЕС и Молдовы, просят учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Очереди на границе Украины вечером 19 января: пункты пропуска

По состоянию на 18:30 19 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угренев" — 0 л/а,0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 1 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 3 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 0 л/а, 2 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" —10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что сегодня на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

В то же время, пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в суд с иском против 7-го Карпатского пограничного отряда Украинской государственной пограничной службы. Он требует компенсацию в размере 500 тысяч гривен за моральный ущерб, связанный с тем, что в прошлом году ему было отказано в выезде из страны для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.