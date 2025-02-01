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Очереди на границе Украины — водителям надо учесть скопление авто

1 февраля 2025 11:34
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 1 февраля — какая ситуация на КПП с утра
Очередь из автомобилей. Фото: facebook/zahidnuy.kordon
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В субботу, утром 1 февраля, на границе, на нескольких КПП наблюдается скопление автомобилей и автобусов. Пограничники предостерегают водителей и просят заблаговременно планировать поездки из-за рисков некорректной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 1 февраля

Утром 1 февраля очереди зафиксировали сразу на нескольких КПП на выезде из Украины. Наиболее "загруженными" оказались контрольно-пропускные пункты на въезде в Польшу и Венгрию.

Черги на кордоні з Польщею 1 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 лютого

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 1 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 1 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, украинцы станут больше платить за пересечение границы в случае выезда в страны по безвизовому режиму.

Также юрист объяснил, могут ли украинцы с двойным гражданством выезжать за границу.

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