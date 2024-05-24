Очереди на границе Украины сегодня утром 24 мая

Очереди авто на границе Украины. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua

Очереди на границе Украины утром в пятницу, 24 мая, обнаружили в нескольких пунктах пропуска. Украинцев призывают при планировании поездок в страны Европейского Союза и Молдовы учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 24 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05.30 24 мая очереди из легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в таких пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Государственной пограничной службе сообщили, что ситуация на границе Украины с Россией остается напряженной. Оккупанты могут повторить в Сумской области то, что сделали в Харьковской.

Ранее мы писали, что на таможенном посту "Вилок", на границе с Румынией, таможенники обнаружили у киевлянина 80 тысяч евро. Мужчина хотел незаконно вывезти деньги.