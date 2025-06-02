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Очереди на границе Украины — семь КПП в пробках с самого утра

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Дата публикации 2 июня 2025 10:19
Очереди на границе Украины 2 июня — какие КПП загружены заторами
Очередь из автомобилей на пограничном КПП. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины по состоянию на утро понедельника, 2 июня, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб и планировать свои поездки заблаговременно.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 2 июня

По состоянию на 09:00 в понедельник, 2 июня, пограничники сообщают о пробках из автомобилей на семи КПП.

Черги на кордоні з Польщею 2 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 12 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 2 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 2 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE объяснили, какие документы обязательно надо иметь с собой при въезде в Румынию. А также читайте, без какого документа пограничники не пропустят в Молдову.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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