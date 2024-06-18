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Очереди на границе Украины — проезд свободный, но на одном КПП пробка из авто

18 июня 2024 06:33
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 18 июня
Очереди автомобилей, микроавтобусов и грузовиков на границе. Фото иллюстративное: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины утром во вторник, 18 июня, были зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителей призывают перед планированием поездки в страны Европейского Союза и Молдовы учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 18 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 18 июня очереди легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в таких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 18 июня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 18 июня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 18 июня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 18 июня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонн);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 18 июня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, украинские пограничники задержали на границе с Румынией трех иностранцев, которые на мотоциклах случайно пересекли украинско-румынскую границу. А польские пограничники остановили студента Львовского университета внутренних дел, пытавшегося бежать в Польшу.

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