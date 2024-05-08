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Очереди на границе Украины — пять КПП особенно перегружены

8 мая 2024 06:28
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 8 мая
Очередь из авто на украинской границе. Фото иллюстративное: ShutterStock
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в среду, 8 мая, пограничники обнаружили на многих КПП украинско-польской границы. При выезде в страны Европейского Союза и Молдовы учитывайте возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 8 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05:30, 8 мая очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 8 мая

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 20 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 8 мая

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 8 мая

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 8 мая

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 8 мая

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, между Украиной и Еврокомиссией начнутся переговоры о возможном продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок — "транспортного безвиза". ЕК предлагает продлить сделку минимум на 12 месяцев.

Также мы писали, что украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают грузовики и уезжают в Европу.

Польша
Молдова
КПП
Румыния
Венгрия
Словакия
пограничники
автобусы
автомобиль
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