Очереди на границе Украины сегодня 17 июля — на каких КПП пробки

Очереди на границе Украины — перед какими странами придется долго стоять в пробках
Очереди на границе Украины в среду, 17 июля, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Однако водителям не придется слишком долго ждать. Пограничники рекомендуют им учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 17 июля: пункты пропуска
По состоянию на 05.30 17 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 3 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 3 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 8 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 5 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в Винницкой области пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в Днестре. Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.
Ранее молдавские пограничники вместе с правоохранителями прекратили работу нелегальной схемы, благодаря которой украинцы платили местным жителям и незаконно пересекали границу. Уже задержан один 29-летний участник группировки, который и раскрыл всю схему.
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