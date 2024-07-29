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Очереди на границе Украины — на выездах в какие страны собрался транспорт

29 июля 2024 07:35
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Ситуация на границе Украины сегодня 29 июля — на каких КПП очереди
Водители ждут на границе Украины. Фото: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в понедельник, 29 июля, фиксируются на трех контрольно-пропускных пунктах — на польской, словацкой и венгерской границах. Также украинцев, которые едут в страны Европейского Союза и Молдовы, призывают учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 29 июля: пункты пропуска

По состоянию на 5:30 29 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 29 июля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 29 июля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 29 июля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 29 июля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 29 июля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы для мужчин после 16 июля

Напомним, гражданин, по результатам военно-врачебной комиссии признанный временно непригодным, имеет право выезжать за границу. Это право он не теряет даже после истечения срока ВВК — на новую комиссию его специально направить территориальный центр комплектования.

Ранее мы писали, что с 17 июля для мужчин, желающих уехать за границу, начали действовать дополнительные условия. Они должны обновить свои данные и иметь военно-учетный документ.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко напомнил новые правила пересечения границы. По его словам, с 17 июля при выезде из страны проверяют военно-учетные документы у всех граждан мужского пола от 18 до 60 лет.

Польша граница КПП путешествие Венгрия пограничники документы ГПСУ выезд за границу

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