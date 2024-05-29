Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — на одном из пунктов пропуска тянучка из автобусов arrow

Очереди на границе Украины — на одном из пунктов пропуска тянучка из автобусов

29 мая 2024 06:34
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 29 мая
Очереди автомобилей на границе. Фото иллюстративное: Wojciech Jargiło/PAP
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины утром в среду, 29 мая, обнаружили в нескольких пунктах пропуска. Украинцев призывают при планировании поездок в страны Европейского Союза и Молдовы принимать во внимание возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 29 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 29 мая очереди из легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в таких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 29 мая

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 29 мая

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 29 мая

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 7 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 29 мая

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 29 мая

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, пограничники Украины задержали иностранца, который незаконно пересек границу через реку Днестр. Он вплавь перебрался из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой.

Ранее мы сообщали о пробках на автотрассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ.

Польша
Молдова
КПП
Румыния
Венгрия
Словакия
пограничники
пробки
автобусы
автомобиль
проверки
очереди на границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ