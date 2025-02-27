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Очереди на границе Украины — на одном из КПП пробка из автобусов

27 февраля 2025 09:27
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 27 февраля — где большие пробки утром
Проверка документов в пограничной зоне. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

На границе утром, 27 февраля, есть очереди из автомобилей и автобусов на нескольких КПП на выезде из Украины Пограничники отмечают необходимость учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 27 февраля

По состоянию на 09:00 пограничники подтвердили, что есть очереди на нескольких из КПП на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Что касается остальных контрольно-пропускных пунктов — там все работает пока стабильно, без задержек.

Черги на кордоні з Польщею 27 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 лютого

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 27 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 27 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, недавно в Министерстве национального единства объявили о возможном введении оформления бронирования от мобилизации для украинцев, находящихся за рубежом.

Также юристы объяснили, какие документы нужно иметь с собой людям, которые хотят выехать за границу с животными.

Польша Молдова граница Венгрия Словакия Румуния очереди на границе
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