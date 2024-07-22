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Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автобусов и автомобилей

22 июля 2024 07:57
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня 22 июля – где придется ждать дольше всего
Очереди на границе. Иллюстративное фото: uapl.info
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в понедельник, 22 июля, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется немного подождать при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы. Также им рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 22 июля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 22 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 19 июля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" - 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 19 июля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 19 июля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 19 июля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 19 июля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут уехать за границу только при наличии военно-учетного документа. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Также граждане, сопровождающие родственника-инвалида, могут и дальше выезжать за пределы Украины в качестве сопровождения. Но на практике после 17 июля у них может потребоваться справка о наличии отсрочки.

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