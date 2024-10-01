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Очереди на границе Украины — на каких КПП утром есть пробки

1 октября 2024 09:44
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 1 октября — где ждать дольше
Очереди на КПП. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины во вторник, 1 октября, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в Facebook.

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Очереди на границе Украины 1 октября: пункты пропуска

Во вторник, 1 октября, в 09:00 пограничники наблюдали очереди легковых автомобилей и автобусов на выездах из Украины в соседние страны.

Очереди на границе с Польшей 28 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 28 сентября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 28 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 28 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 28 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Ивано-Франковский городской суд признал менеджера ООО "Укрспецоборонконтракт" виновным в незаконной переправке людей через государственную границу Украины.

Также исключенные из военного учета граждане не должны иметь при себе для пересечения государственной границы справку военно-врачебной комиссии. А вот военно-учетный документ, где указано об исключении из военного учета, обязателен.

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