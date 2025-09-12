Видео
Главная Авто Очереди на границе Украины — на каких КПП самые длинные пробки

Очереди на границе Украины — на каких КПП самые длинные пробки

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:19
Очереди на границе Украины 12 сентября — какая ситуация на КПП утром
Проверка авто на КПП. Фото: ГПСУ

Утром в пятницу, 12 сентября, сразу на нескольких пунктах пропуска зафиксированы очереди на границе Украины. Возможны перебои в работе электронных систем контроля, поэтому пограничники советуют водителям учесть эту информацию при планировании поездки.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 12 сентября

По состоянию на 09:00 12 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.

Черги на кордоні з Польщею 12 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 вересня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 12 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 12 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, недавно Правительство разрешило выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Юристы объяснили, нужно ли ребятам проходить ВЛК для пересечения границы.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
