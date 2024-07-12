Очереди на границе Украины сегодня утром 12 июля

Очередь на границе. Фото: Западное региональное управление ГНСУ-Западная граница

Очереди на границе Украины утром в пятницу, 12 июля, фиксируются на нескольких пунктах пропуска. При планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы водителям советуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 12 июля: пункты пропуска

По состоянию на 9:00 12 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, В Черновицкой области разоблачили перевозчика, пытавшегося незаконно доставить военнообязанных за границу. Мужчины скрывались в багажном отделении среди посылок.

На пункте пропуска "Грушев" задержали фиктивных молодоженов, пытавшихся выехать в Польшу. Их разоблачили из-за того, что супруги по-разному отвечали на уточняющие вопросы пограничников и путались в ответах.

Ранее мы писали, что представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что за один день украинскую границу пересекают 110-120 тыс. человек, в выходные эти цифры еще выше — до 130 тысяч. По данным пограничников, большинство людей выезжает из страны.