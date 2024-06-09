Очереди на границе Украины сегодня утром 9 июня

Очередь авто на границе Украины. Фото: Wojciech Jargiło/PAP

Очереди на границе Украины утром в воскресенье зафиксировали на некоторых контрольно-пропускных пунктах. При планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы, учитывайте возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 9 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 9 июня очереди из легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в таких пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 10 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Польские протесты на границе — какие КПП заблокированы

Напомним, что во вторник, 4 июня, начались новые протесты польских фермеров на границе. Митингующие заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное", которое возобновилось в ночь на 7 июня.

Позже в среду, 5 июня, фермеры остановили работу еще одного КПП — "Медика — Шегини". Пограничники заявили о возможной блокировке движения на этом КПП до осени.