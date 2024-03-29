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Очереди на границе Украины — на которых КПП фиксируют вечерние пробки

29 марта 2024 21:42
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером 29 марта
Очереди на границе Украины вечером. Фото иллюстративное: Западная граница
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины на вечер пятницы, 29 марта, были зафиксированы в нескольких пунктах пропуска. При выезде в страны ЕС и Молдовы в ГНСУ призывают учесть возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом информирует Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 29 марта: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 29 марта автотранспортные очереди на границе с соседними странами были обнаружены в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 29 марта

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 350 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 29 марта

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 29 марта

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 29 марта

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 29 марта

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, сегодня польские протестующие временно завершили блокировку движения грузовиков в обоих направлениях КПП "Угринов-Долгобычев".

В то же время министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны.

Польша
Молдова
граница
Румыния
Венгрия
Словакия
Украина
ГПСУ

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