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Очереди на границе Украины — на каких КПП фиксируют авто утром

2 февраля 2025 09:14
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 2 февраля - какая ситуация на КПП с утра
Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В воскресенье утром, 2 февраля, очередей на границе не наблюдается. Однако пограничники призывают водителей заблаговременно планировать поездки из-за рисков некорректной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 2 февраля

Утром 2 февраля очередей на границе не зафиксировано.

Черги на кордоні з Польщею 1 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 лютого

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 5 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 1 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 1 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что украинцам придется больше платить за пересечение границы при выезде в страны с безвизовым режимом.

Кроме того, юрист разъяснил, имеют ли право на выезд за границу граждане Украины, которые имеют двойное гражданство.

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