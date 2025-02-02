Очереди на границе Украины 2 февраля - какая ситуация на КПП с утра

Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ

В воскресенье утром, 2 февраля, очередей на границе не наблюдается. Однако пограничники призывают водителей заблаговременно планировать поездки из-за рисков некорректной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 2 февраля

Утром 2 февраля очередей на границе не зафиксировано.

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 5 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что украинцам придется больше платить за пересечение границы при выезде в страны с безвизовым режимом.

Кроме того, юрист разъяснил, имеют ли право на выезд за границу граждане Украины, которые имеют двойное гражданство.