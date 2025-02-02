Очереди на границе Украины 2 февраля - какая ситуация на КПП с утра

Очереди на границе Украины — на каких КПП фиксируют авто утром
В воскресенье утром, 2 февраля, очередей на границе не наблюдается. Однако пограничники призывают водителей заблаговременно планировать поездки из-за рисков некорректной работы электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 2 февраля
Утром 2 февраля очередей на границе не зафиксировано.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 5 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что украинцам придется больше платить за пересечение границы при выезде в страны с безвизовым режимом.
Кроме того, юрист разъяснил, имеют ли право на выезд за границу граждане Украины, которые имеют двойное гражданство.
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