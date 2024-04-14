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Очереди на границе Украины — на которых КПП длинные пробки

14 апреля 2024 07:30
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 14 апреля
Очереди авто на границе Украины. Фото иллюстративное: Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в воскресенье, 14 апреля, незначительны, за исключением одного КПП на границе с Польшей. Там настоящая пробка из легковых авто. Пограничники рекомендуют при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 14 апреля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30, 14 апреля очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 14 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 920 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 14 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией14 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00 часов);
    "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
    "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 14 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 14 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская" пограничник не хотел пускать за границу военного ветерана. У мужчины нет нижних конечностей, однако работники ГПСУ требовали у него медицинские документы.

Также мы писали, что в Европейской комиссии якобы обсуждают введение GPS-трекеров для въезжающих в Польшу украинских перевозчиков.

Польша
Молдова
граница
КПП
Венгрия
Словакия
автобусы
автомобиль
очереди на границе

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