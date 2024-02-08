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Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

8 февраля 2024 06:50
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Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 8 февраля
Очередь из авто. Фото: ГНСУ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе с Евросоюзом в четверг, 8 февраля, зафиксированы в нескольких пунктах пропуска. Об этом свидетельствует обновленная информация Государственной пограничной службы. Однако при планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 8 февраля: пункты пропуска

По состоянию на 00:00, 8 февраля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 8 февраля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 110 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 8 февраля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 8 февраля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 5 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 8 февраля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 8 февраля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует предложить Совету нацбезопасности и обороны предложения о запрете любого транспортного сообщения с Россией — автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Такие секторальные спецсанкции должны действовать 50 лет.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил одно из ограничений нового пакета санкций Европейского Союза против России. Речь шла об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.

авто
пограничники
очереди
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ГПСУ

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