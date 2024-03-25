Очереди на границе Украины сегодня вечером 25 марта

Очереди на границе Украины — на каких КПП придется долго стоять водителям
Очереди на границе Украины вечером понедельника, 25 марта, обнаружили в ряде контрольно-пропускных пунктов. Пограничники призывают водителей и пассажиров транспортных средств учитывать при въезде в страны ЕС и Молдовы возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.
Об этом информирует Западное региональное управление ГПСУ.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 марта: пункты пропуска
По состоянию на 18.00 25 марта пограничники обнаружили скопление транспорта в нескольких пунктах пропуска на границе с соседними странами.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 500 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковая" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, ранее глава пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук заявила, что с начала полномасштабного вторжения России отряд разоблачил 27 каналов незаконного пересечения границы, а также задержал 39 организаторов и 32 сообщника.
А в Одесской области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы запретную символику в виде георгиевской ленты и незадекларированную валюту, в результате чего запретили иностранцу въезд в Украину.
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