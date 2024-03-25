Очереди на границе Украины сегодня вечером 25 марта

Вечернее скопление авто на КПП. Фото иллюстративное: Західний кордон

Очереди на границе Украины вечером понедельника, 25 марта, обнаружили в ряде контрольно-пропускных пунктов. Пограничники призывают водителей и пассажиров транспортных средств учитывать при въезде в страны ЕС и Молдовы возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом информирует Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 25 марта: пункты пропуска

По состоянию на 18.00 25 марта пограничники обнаружили скопление транспорта в нескольких пунктах пропуска на границе с соседними странами.

Очереди на границе с Польшей

Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 500 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковая" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее глава пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук заявила, что с начала полномасштабного вторжения России отряд разоблачил 27 каналов незаконного пересечения границы, а также задержал 39 организаторов и 32 сообщника.

А в Одесской области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы запретную символику в виде георгиевской ленты и незадекларированную валюту, в результате чего запретили иностранцу въезд в Украину.