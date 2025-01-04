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Очереди на границе Украины — на некоторых КПП возникли пробки

4 января 2025 09:37
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 4 января - какая ситуация на КПП с утра
Очередь из машин на одном из КПП. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины утром в субботу, 4 января, были зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. В частности, пробки из машин есть на КПП на выезд в Польшу и Венгрию. Пограничники советуют учитывать вероятные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 4 января

В пятницу по состоянию на 09:00 очереди есть на пунктах пропуска в Польшу и Венгрию.

Очереди на границе с Польшей 16 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)
  • "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 16 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

Очереди на границе с Румынией 16 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, адвокат объяснил, какие права на выезд за границу имеют украинцы со статусом "Нуждается в лечении".

Также недавно Кабмин изменил правила для выезда некоторых мужчин за границу.

Польша Молдова Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу

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