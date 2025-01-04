Очереди на границе Украины 4 января - какая ситуация на КПП с утра

Очередь из машин на одном из КПП. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины утром в субботу, 4 января, были зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. В частности, пробки из машин есть на КПП на выезд в Польшу и Венгрию. Пограничники советуют учитывать вероятные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 4 января

В пятницу по состоянию на 09:00 очереди есть на пунктах пропуска в Польшу и Венгрию.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)

"Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, адвокат объяснил, какие права на выезд за границу имеют украинцы со статусом "Нуждается в лечении".

Также недавно Кабмин изменил правила для выезда некоторых мужчин за границу.