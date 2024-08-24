Очереди на границе Украины 24 августа — на каких пунктах пропуска стран больше пробок

Очереди на границе Украины – на некоторых КПП скопилось немало машин
24 августа 2024 07:21
Скопление машин на одном из КПП на въезде в Украину. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Очереди на границе Украины с утра в субботу, 24 августа, зафиксировали сразу на нескольких пунктах пропуска. Водителям рекомендуют учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и спланировать поездку заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
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- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 24 августа: пункты пропуска
По состоянию на 05.30 24 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 60 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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