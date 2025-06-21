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Главная Авто Очереди на границе Украины — на 13 КПП километровые пробки

Очереди на границе Украины — на 13 КПП километровые пробки

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 10:07
Очереди на границе Украины 21 июня — на каких КПП большие пробки
Очереди на границе. Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
Ключові моменти Очереди на границе Украины 21 июня Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словакией Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

Очереди на границе Украины по состоянию на утро в субботу, 21 июня, зафиксированы на 13 контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, пограничники предупреждают водителей о возможных сбоях в работе электронных систем и призывают планировать свои поездки вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 21 июня

По состоянию на 09:00 в пятницу, 21 июня, пограничники сообщают о пробках из автомобилей на 13 КПП.

Черги на кордоні з Польщею 21 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 28 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 21 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 21 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген. Соответствующее заявление разработали министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши.

Также мы писали, что под Львовом дельцы за бешеные деньги и "под ключ" вывозили уклонистов. Возможность выехать за пределы страны стоила 18 500 долларов.

граница пограничники автобусы автомобиль очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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