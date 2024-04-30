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Очереди на границе Украины — какие КПП удивят водителей количеством авто

30 апреля 2024 06:25
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 30 апреля
Очереди авто на границе Украины. Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины во вторник, 30 апреля, обнаружили в нескольких пунктах пропуска с другими государствами. Украинцев просят обращать внимание при выезде в страны Европейского Союза и Молдову на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 30 апреля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 30 апреля очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 30 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 30 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 30 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 30 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 30 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что после ряда долгих переговоров польские бастующие фермеры наконец разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. Однако митингующие оставили один нюанс по поводу деблокады украинских КПП относительно украинской агропродукции.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко заявил об увеличении численности пограничников. По его словам, в современных условиях это необходимость.

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