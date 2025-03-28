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Очереди на границе Украины — какие КПП загружены из-за проверок

28 марта 2025 11:23
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 28 марта — какие КПП имеют много пробок
Очередь из машин на контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В пятницу, 28 марта, на границе Украины, на пяти контрольно-пропускных пунктах зафиксированы незначительные очереди. Пограничники советуют водителям учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 28 марта

По состоянию на 09:00 пограничники предупреждают о пробках на границе.

Черги на кордоні з Польщею 28 березня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 березня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 березня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 28 березня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 березня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одесской области разоблачили водителя, который пытался незаконно провезти двух военнообязанных мужчин за границу.

Также юристы рассказали, какое наказание могут применить против мужчин, которых уличили в попытке незаконно пересечь границу.

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