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Очереди на границе Украины — какие КПП погрязли в пробках сегодня вечером

9 марта 2024 19:30
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе сегодня вечером 9 марта
Автомобили стоят в очереди на границе. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Государственная пограничная служба обновила информацию по очередям на западной границе с Европейским союзом и Молдовой. Так, водителям придется задержаться на границе Украины с Польшей,  Словакией и Венгрией.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпограслужбы в субботу, 9 марта.

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Очереди на границе Украины 9 марта: пункты пропуска

Очереди на границах с соседними странами фиксируются на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей 9 марта

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 3 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 700 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 9 марта

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 9 марта

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 9 марта

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 9 марта

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение не закрывать границу с Украиной. В то же  время протестующим фермерам был предложен ряд альтернативных решений: предоставление финансовой помощи, выкуп зерна и уступки в политике Европейского Союза.

Ранее польская полиция задержала на границе несколько украинских водителей, которые пытались перекрыть дорогу, протестуя против блокады.

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Словакия
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