Очереди на границе сегодня вечером 9 марта

Очереди на границе Украины — какие КПП погрязли в пробках сегодня вечером
Государственная пограничная служба обновила информацию по очередям на западной границе с Европейским союзом и Молдовой. Так, водителям придется задержаться на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпограслужбы в субботу, 9 марта.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 9 марта: пункты пропуска
Очереди на границах с соседними странами фиксируются на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 3 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 700 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение не закрывать границу с Украиной. В то же время протестующим фермерам был предложен ряд альтернативных решений: предоставление финансовой помощи, выкуп зерна и уступки в политике Европейского Союза.
Ранее польская полиция задержала на границе несколько украинских водителей, которые пытались перекрыть дорогу, протестуя против блокады.
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