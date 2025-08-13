Очереди на границе 13 августа — на каких КПП наибольшее количество машин

Пограничник на въезде на КПП. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро среды, 13 августа, зафиксированы очереди на ряде пунктов пропуска на границе. Кроме того, водителей и пассажиров предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем, поэтому планируйте поездки заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 13 августа

В среду, 13 августа, пограничники в 09:00 сообщили, что большое количество машин сейчас замечено на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. На других направлениях также зафиксировано незначительное количество авто.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 17 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

