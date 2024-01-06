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Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня

6 января 2024 06:09
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 6 января
Очереди на границе Украины. Фото: ГНСУ
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На утро сегодня, 6 января, обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако все же следует учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 6 января: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 6 января

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 3 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 5 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 17 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 1390 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 6 января

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 6 января

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 6 января

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 6 января

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, народным депутатам могут запретить выезд за границу. Это может произойти, если они не получат инструктажа из Министерства иностранных дел.

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