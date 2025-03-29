Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП с утра arrow

Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП с утра

29 марта 2025 12:26
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 29 марта - какие КПП имеют много пробок
Очередь из автомобилей на КПП. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В субботу, 29 марта, на границе Украины зафиксированы незначительные очереди из автомобилей. Пограничники советуют водителям учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 29 марта

По состоянию на 12:00 очереди на границе Украины со странами Европы являются небольшими.

Черги на кордоні з Польщею 29 березня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 березня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 березня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 29 березня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 березня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одесской области разоблачили водителя, который пытался незаконно провезти двух военнообязанных мужчин за границу.

Также юристы рассказали, какое наказание могут применить против мужчин, которых уличили в попытке незаконно пересечь границу.

граница Европа пограничники автомобиль ГПСУ очереди на границе
Реклама
Реклама
Реклама