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Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП сегодня

21 декабря 2023 22:10
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 21 грудня.
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На сегодня, 21 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 21 декабря пункты пропуска

По состоянию на 22:02 21 декабря очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 21 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 21 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 150 л/а, 13 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 85 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 280 л/а, 10 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 100 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 240 л/а, 50 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 135 л/а, 52 автобусов (электронная очередь), 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 424 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 21 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 9 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 21 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 15 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 21 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 21 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что в ГПСУ рассказали, сколько мужчин призывного возраста ежедневно уезжает из Украины. Наиболее популярной в последнее время стала схема выезда за границу после заключения брака с многодетными матерями.

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