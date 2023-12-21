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Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП сегодня

21 декабря 2023 06:48
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Очереди на границе Украины сегодня, 21 декабря
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

По состоянию на сегодня, 21 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 21 декабря пункты пропуска

По состоянию на 05:30 21 декабря очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 21 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 90 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 180 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 120 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 190 л/а, 23 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 145 л/а, 42 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 508 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 21 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 14 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 21 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 60 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 21 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 15 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 21 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что в ГНСУ рассказали, сколько мужчин призывного возраста ежедневно уезжает из Украины. Наиболее популярной в последнее время стала схема выезда за границу после заключения брака с многодетными матерями.

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