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Очереди на границе Украины — десятки машин стоят на пяти КПП

16 апреля 2025 10:25
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 16 апреля — какая ситуация на дорогах с утра
Проверка документов. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В среду, 16 апреля, очереди на границе Украины фиксируются сразу на нескольких пунктах пропуска. Пограничникам рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 16 апреля

В среду, 16 апреля, пограничники предупредили об очередях из автомобилей на пяти контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины.

Черги на кордоні з Польщею 16 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 квітня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 16 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 16 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, путешественники, которые собираются в путешествие в Румынию из Одессы должны знать правила, которые необходимо соблюдать при пересечении границы.

Узнайте, какие вещи запрещено законом вывозить из Украины за границу.

Польша Молдова Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу
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