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Очереди на границе Украины — где водителям придется задержаться

15 сентября 2024 07:35
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 15 сентября – на которых КПП скопления авто
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В Украине на границе с утра в воскресенье, 15 сентября, зафиксировали очереди. Самое большое скопление автомобилей на выезде в Польшу. Пограничники рекомендуют водителям учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

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Очереди на границе Украины 15 сентября: пункты пропуска

Пограничники зафиксировали на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 9 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 50 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 9 сентября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 9 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 9 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 9 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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