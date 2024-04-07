Очереди на границе Украины вечером 7 апреля

Очереди на границе Украины — где водителям придется подождать в пробках
Пограничники обновили информацию об очередях на границе Украины с Европейским Союзом и Молдовой на вечер, 7 апреля. Водителям придется долго ждать некоторых пунктов пропуска. Также советуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 7 апреля: пункты пропуска
По состоянию на 19.00 7 апреля очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами зафиксированы на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 50 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 45 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 920 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла выход из ситуации касательно блокирования границы польскими фермерами. Идет строительство альтернативных путей для транзита товаров в Европу.
Также народный депутат от фракции "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил, что даже на законодательном уровне практически невозможно вернуть из-за границы украинских военнообязанных. Соответствующего механизма, по его словам, нет.
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