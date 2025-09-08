Очереди на границе Украины 8 сентября - на каких КПП есть пробки

Очереди на границе Украины — где водителям авто придется ждать
По состоянию на утро понедельника, 8 сентября, на нескольких пограничных КПП на выезде из Украины замечены очереди из автомобилей и автобусов. Пограничники предостерегают водителей от возможных сбоев в работе электросистем контроля и советуют планировать поездку заранее.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди на границе Украины 8 сентября
Утром в 09:00 очереди на границе Украины замечены на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
