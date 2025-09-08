Очереди на границе Украины 8 сентября - на каких КПП есть пробки

Пограничник на КПП. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро понедельника, 8 сентября, на нескольких пограничных КПП на выезде из Украины замечены очереди из автомобилей и автобусов. Пограничники предостерегают водителей от возможных сбоев в работе электросистем контроля и советуют планировать поездку заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 8 сентября

Утром в 09:00 очереди на границе Украины замечены на нескольких КПП.

"Ягодин" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

