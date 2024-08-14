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Очереди на границе Украины — где сегодня ждать длинных пробок

14 августа 2024 07:30
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня 14 августа — где зафиксированы пробки из автомобилей
Очередь на границе. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в среду, 14 августа, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется подождать на выезде в страны Европейского Союза и Молдовы. Также путешественникам рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 14 августа: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 14 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 14 августа

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 14 августа

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 14 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 14 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 14 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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