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Очереди на границе Украины — где придется долго ждать сегодня вечером

24 марта 2024 19:25
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Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины вечером 24 марта
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Пограничники обновили информацию об очередях на границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой вечером, 24 марта. Некоторым водителям придется долго стоять в пробках. При планировании поездок им следует помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 24 марта: пункты пропуска

По состоянию на 19:00, 24 марта очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами зафиксированы на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей 24 марта

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 60 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 640 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 24 марта

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 23 марта

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 24 марта

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 17 марта

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. За минувшие сутки они пропустили через КПП "Ягодин" в сторону Украины около 60 грузовиков.

Также на Закарпатье задержали мужчину, который помогал уклонистам пересечь границу. Фигуранту объявили подозрение.

Европейский союз
Польша
Молдова
граница
Румыния
Венгрия
Словакия
Украина
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очереди

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