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Очереди на границе Украины — где придется ждать дольше всего

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Дата публикации 7 июня 2025 12:09
Очереди на границе Украины 7 июня — где зафиксированы большие пробки
Очереди на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в субботу, 7 июня, зафиксированы на восьми контрольно-пропускных пунктах. Дольше всего придется ждать на въезд в Польшу. В то же время пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 7 июня

Пограничники сообщают о пробках из автомобилей на нескольких пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 7 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 7 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 7 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одесской области мужчины пытались попасть в Румынию, переплыв Дунай. Пограничники задержали фигурантов.

Ранее мы сообщали, что гражданам Украины, которые собираются въезжать в страны ЕС, стоит учитывать, что пограничники могут запросить доказательства финансовой состоятельности.

граница Украина пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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