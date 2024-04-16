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Очереди на границе Украины — есть ли пробки на КПП

16 апреля 2024 07:05
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Чекарёва Мария
редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 16 апреля
Очереди авто на границе Украины. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Очереди на границе Украины утром во вторник, 16 апреля, образовались в нескольких пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 16 апреля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 16 апреля очереди автобусов и грузовиков на границе с соседними странами пограничники обнаружили в двух пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 11 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" 900 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 11 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 11 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 11 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонн);
  • "Дьяковцы" 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 11 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в период действия военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы Украины, однако в начале апреля Кабмин разрешил пересекать границу студентам-мужчинам от 18 до 22 лет, участвующим в рамках программ академической мобильности. Правда, студенты частных вузов такого права не имеют.

Также мы сообщали о том, что вечером 15 апреля на границе с Польшей стояли более двух тысяч грузовиков.

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