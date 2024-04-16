Очереди на границе Украины сегодня утром 16 апреля

Очереди на границе Украины — есть ли пробки на КПП
Очереди на границе Украины утром во вторник, 16 апреля, образовались в нескольких пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 16 апреля: пункты пропуска
По состоянию на 05:30 16 апреля очереди автобусов и грузовиков на границе с соседними странами пограничники обнаружили в двух пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 900 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонн);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в период действия военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы Украины, однако в начале апреля Кабмин разрешил пересекать границу студентам-мужчинам от 18 до 22 лет, участвующим в рамках программ академической мобильности. Правда, студенты частных вузов такого права не имеют.
Также мы сообщали о том, что вечером 15 апреля на границе с Польшей стояли более двух тысяч грузовиков.
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