Очередь на границе. Фото: Госпогранслужба Украины

Очереди на границе Украины в четверг, 1 августа, наблюдаются на четырех контрольно-пропускных пунктах — польской, румынской, словацкой и венгерской границах. Следует отметить, что сегодня фиксируются небольшие очереди.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 1 августа: пункты пропуска

По состоянию на 5.30 1 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 22 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонн);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы для мужчин после 16 июля

Напомним, гражданин, по результатам военно-врачебной комиссии признанный временно непригодным, имеет право выезжать за границу. Это право он не теряет даже после истечения срока ВВК — на новую комиссию его специально направить территориальный центр комплектования.

Ранее мы писали, что с 17 июля для мужчин, желающих уехать за границу, начали действовать дополнительные условия. Они должны обновить свои данные и иметь военно-учетный документ.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко напомнил новые правила пересечения границы. По его словам, с 17 июля при выезде из страны проверяют военно-учетные документы у всех граждан мужского пола от 18 до 60 лет.