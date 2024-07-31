Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска самые большие пробки
Очереди на границе Украины в понедельник, 31 июля, фиксируются на трех контрольно-пропускных пунктах — на польской, румынской и венгерской границах. Самые большие очереди сегодня остаются на границе с Польшей.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
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- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 31 июля: пункты пропуска
По состоянию на 5.30 31 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 130 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 30 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонн);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Пересечение границы для мужчин после 16 июля
Напомним, гражданин, по результатам военно-врачебной комиссии признанный временно непригодным, имеет право выезжать за границу. Это право он не теряет даже после истечения срока ВВК — на новую комиссию его специально направить территориальный центр комплектования.
Ранее мы писали, что с 17 июля для мужчин, желающих уехать за границу, начали действовать дополнительные условия. Они должны обновить свои данные и иметь военно-учетный документ.
Спикер ГНСУ Андрей Демченко напомнил новые правила пересечения границы. По его словам, с 17 июля при выезде из страны проверяют военно-учетные документы у всех граждан мужского пола от 18 до 60 лет.
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