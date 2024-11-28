Очереди не на границе Украины — какие КПП наиболее загружены

Очередь на границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 28 ноября, в некоторых пунктах пропуска государственной границы Украины возможны очереди. Пограничники призывают водителей учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в Facebook в четверг, 28 ноября.

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Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 12 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, некоторые вещи категорически нельзя вывозить из Украины в страны ЕС. Об этом нужно помнить при пересечении границы.

Польские фермеры согласились приостановить акцию протеста на границе с Украиной до 10 декабря. Правда, протестующие угрожают возобновить блокировку границы, если их условия не выполнят.