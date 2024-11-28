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Очереди на границе — ГПСУ предупреждает о возможных задержках

28 ноября 2024 10:19
Ольга Антоновская - редактор
Очереди не на границе Украины — какие КПП наиболее загружены
Очередь на границе. Фото: ГПСУ
Ольга Антоновская - редактор

В четверг, 28 ноября, в некоторых пунктах пропуска государственной границы Украины возможны очереди. Пограничники призывают водителей учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в Facebook в четверг, 28 ноября.

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Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 12 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе

Очереди на границе с Республикой Молдова

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе

Напомним, некоторые вещи категорически нельзя вывозить из Украины в страны ЕС. Об этом нужно помнить при пересечении границы.

Польские фермеры согласились приостановить акцию протеста на границе с Украиной до 10 декабря. Правда, протестующие угрожают возобновить блокировку границы, если их условия не выполнят.

граница пограничники автомобиль водители очереди ГПСУ

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