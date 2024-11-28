Очереди не на границе Украины — какие КПП наиболее загружены

Очереди на границе — ГПСУ предупреждает о возможных задержках
В четверг, 28 ноября, в некоторых пунктах пропуска государственной границы Украины возможны очереди. Пограничники призывают водителей учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в Facebook в четверг, 28 ноября.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
Очереди на границе с Румынией
Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 12 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Республикой Молдова
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, некоторые вещи категорически нельзя вывозить из Украины в страны ЕС. Об этом нужно помнить при пересечении границы.
Польские фермеры согласились приостановить акцию протеста на границе с Украиной до 10 декабря. Правда, протестующие угрожают возобновить блокировку границы, если их условия не выполнят.
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