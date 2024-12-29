Очереди на границе Украины 29 декабря — какая ситуация сейчас

Очередь на границе Украины. Фото: ГПСУ

В воскресенье, 29 декабря, на нескольких пунктах пропуска на границе Украины наблюдается скопление автобусов. Также пограничники советуют учитывать вероятные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 29 декабря: пункты пропуска

В воскресенье, 29 декабря, по состоянию на 09:00 на границе Украины фиксируют очереди из автобусов на границе с Польшей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)

"Устилуг" — 25 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, утром 29 декабря на трассе Одесса-Рени образовались километровые пробки в направлении южных границ. Кроме этого, водители, которые направляются в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу. Однако с 1 января некоторые категории украинцев все же могут выехать.