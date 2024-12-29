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Очереди на нескольких КПП — ситуация утром на границе Украины

29 декабря 2024 12:22
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 29 декабря — какая ситуация сейчас
Очередь на границе Украины. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В воскресенье, 29 декабря, на нескольких пунктах пропуска на границе Украины наблюдается скопление автобусов. Также пограничники советуют учитывать вероятные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 29 декабря: пункты пропуска

В воскресенье, 29 декабря, по состоянию на 09:00 на границе Украины фиксируют очереди из автобусов на границе с Польшей.

Очереди на границе с Польшей 16 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)
  • "Устилуг" — 25 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 16 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

Очереди на границе с Румынией 16 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, утром 29 декабря на трассе Одесса-Рени образовались километровые пробки в направлении южных границ. Кроме этого, водители, которые направляются в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу. Однако с 1 января некоторые категории украинцев все же могут выехать.

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