Очереди на границе Украины 29 декабря — какая ситуация сейчас

Очереди на нескольких КПП — ситуация утром на границе Украины
В воскресенье, 29 декабря, на нескольких пунктах пропуска на границе Украины наблюдается скопление автобусов. Также пограничники советуют учитывать вероятные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- очереди на границе с Польшей
- очереди на границе со Словацкой Республикой
- очереди на границе с Венгрией
- очереди на границе с Румынией
- очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 29 декабря: пункты пропуска
В воскресенье, 29 декабря, по состоянию на 09:00 на границе Украины фиксируют очереди из автобусов на границе с Польшей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)
- "Устилуг" — 25 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, утром 29 декабря на трассе Одесса-Рени образовались километровые пробки в направлении южных границ. Кроме этого, водители, которые направляются в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.
Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу. Однако с 1 января некоторые категории украинцев все же могут выехать.
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