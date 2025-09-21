Очереди на границе с соседними странами 21 сентября - свежая информация

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро 21 сентября 2025 года на ряде пунктов пропуска с соседними государствами возможна нестабильная работа электронных систем. Граждан призывают учесть эту информацию при пересечении государственной границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 21 сентября

По состоянию на 09:00, 21 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что украинцам советуют закладывать больше времени на пересечение границы из-за возможных задержек, особенно если речь идет о путешествиях поездами с пересадками.

Ранее мы также информировали, что на Львовщине пункты пропуска остаются загруженными даже в середине сентября.