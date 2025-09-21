Очереди на границе с соседними странами 21 сентября - свежая информация

Очереди на 10 пунктах пропуска — где придется ждать дольше всего
По состоянию на утро 21 сентября 2025 года на ряде пунктов пропуска с соседними государствами возможна нестабильная работа электронных систем. Граждан призывают учесть эту информацию при пересечении государственной границы.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 21 сентября
По состоянию на 09:00, 21 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что украинцам советуют закладывать больше времени на пересечение границы из-за возможных задержек, особенно если речь идет о путешествиях поездами с пересадками.
Ранее мы также информировали, что на Львовщине пункты пропуска остаются загруженными даже в середине сентября.
