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Главная Авто Большие очереди на границе Украины: возможны задержки на восьми КПП

Большие очереди на границе Украины: возможны задержки на восьми КПП

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 12:43
Большие очереди на границе Украины: возможны задержки на восьми КПП
Автомобили на границе с Молдовой. Фото: ГПСУ

В среду, 17 июня, на границе с Польшей, а также на нескольких пограничных контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией наблюдаются большие очереди из сотен автомобилей. За последние сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 86 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств. В Украину за прошедшие сутки въехали 41 тысяча человек, 38 тысяч из которых являются гражданами Украины.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 17 июня

По состоянию на 12:00 ГПСУ зафиксировала заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

Черги на кордоні з Польщею 17 червня

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • «Косино» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 17 червня

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 45 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 17 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие автомобили способны без проблем преодолевать 400 тысяч км. Такие авто встречаются не только среди японских брендов, но и среди шведских, немецких и американских марок.

Также мы писали, что с началом летних отпусков на западных пунктах пропуска фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. По состоянию на июнь количество тех, кто выезжает за границу, намного превышает количество тех, кто въезжает в Украину.

ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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