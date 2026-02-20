Видео
Україна
С трема странами есть очереди — что происходит на границе сегодня

Дата публикации 20 февраля 2026 12:31
Очереди на границе Украины сегодня 20 февраля — где больше всего авто
Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в пятницу, 20 февраля, есть на контрольных пунктах пропуска с трема странами. Водителям также нужно помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 20 февраля

Очереди на границе зафиксированы с Польшей, Венгрией, Румынией.

Черги на кордоні з Польщею 20 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 20 лютого

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 20 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 4 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 20 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 20 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы украинцами

Украинцам не нужна виза в странах Шенгенской зоны, а также на границе европейских государств, с которыми заключены соответствующие соглашения. Срок пребывания обычно ограничивается 90 днями, однако такие правила действуют не во всех странах.

Также на границе проверку можно пройти по "красному коридору". Речь идет о зоне упрощенного таможенного контроля, где нужно декларировать имущество

А "зеленый коридор" нужен для туристов, которые не перевозят ничего запрещенного или товаров, подлежащих декларированию.

граница Украина автомобиль заграница очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
