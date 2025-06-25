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Главная Авто Много авто на семи пунктах пропуска — очереди на границе Украины

Много авто на семи пунктах пропуска — очереди на границе Украины

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 11:09
Очереди на границе Украины 25 июня — где зафиксированы пробки
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Ключові моменти Очереди на границе Украины 25 июня Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словакией Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

Очереди на границе Украины в среду, 25 июня, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 25 июня

Пограничники сообщают о пробках из автомобилей на нескольких КПП.

Черги на кордоні з Польщею 25 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 25 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 25 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, одессит хотел организовать бизнес на переправке мужчин в Молдову. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее юристы объяснили, какая предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы.

граница Украина пограничники автомобиль водители ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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