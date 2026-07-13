Автомобили с низкими затратами на ремонт и обслуживание

Toyota Prius 2026 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка автомобиля всегда влечет за собой регулярные расходы на его дальнейшее содержание. Однако некоторые модели известны тем, что имеют очень простую конструкцию, редко ломаются, а запчасти к ним можно найти в любом магазине. Эксперты страховой компании Insurance Panda составили список автомобилей, которые позволяют максимально экономить на посещениях сервисных центров. Эти автомобили помогут уберечь бюджет владельцев от непредвиденных расходов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Первая тройка

Компактный и неординарный кроссовер Kia Soul возглавляет список надёжных автомобилей с дешёвым обслуживанием. Южнокорейский бренд предлагает длительную заводскую гарантию, а плановое техническое обслуживание с заменой масла и проверкой технических жидкостей рекомендуется проводить каждые 12 000 км. Замена свечей зажигания или тормозных колодок на этой модели не станет финансовым ударом для владельца.

Легендарная Toyota Corolla уже много лет остается главным выбором водителей, которым нужен беспроблемный и дешевый в эксплуатации автомобиль. Благодаря использованию качественного синтетического масла автомобиль способен проезжать до 16 000 км между регулярными сервисными заменами. Простая конструкция ходовой части и двигателя делает любой ремонт быстрым и доступным по цене.

Кроссовер Honda CR-V также вошел в список благодаря своей массовости, что существенно удешевляет поиск запчастей. Владельцам стоит учитывать, что версии с полным приводом несколько сложнее в ремонте по сравнению с переднеприводными модификациями. Фирменная бортовая система самостоятельно отслеживает условия движения и подсказывает водителю о необходимости посещения СТО каждые 12 000–16 000 км.

Практичные автомобили

Немецкий седан Volkswagen Jetta признан одним из самых практичных автомобилей европейского производства с точки зрения обслуживания. График обслуживания предусматривает замену фильтров и осмотр тормозной системы каждые 16 000 км. Для снижения затрат эксперты советуют обслуживать автомобиль у проверенных профильных мастеров.

Знаменитый гибрид Toyota Prius замыкает пятерку лидеров по версии страховщиков. Благодаря синтетическому маслу он также требует посещения сервиса лишь раз в 16 000 км. Главной и практически единственной крупной статьей расходов в долгосрочной перспективе может стать лишь замена гибридной аккумуляторной батареи после большого пробега.

Ранее Новини.LIVE писали, что такое правило 30-60-100 для системы зажигания автомобиля. Раньше самостоятельное обслуживание определенных узлов машины не вызывало трудностей у водителей с базовыми навыками ремонта. Сейчас всё изменилось.

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